Bitcoinbedrijf voorkomt oplichting bejaarden

Dat meldt de politie woensdag. De twee bejaarden waren slachtoffer van zogenaamde helpdeskfraude. Zij waren vorig jaar december gebeld door iemand die zich voordeed als medewerker van een bekend softwarebedrijf. Deze persoon vertelde de oudere heer dat hij problemen had met zijn computer. Onder het mom de problemen op te lossen, nam de beller de computer van de man over.

„De oplichter maakte de man wijs dat zijn computer de hele avond en nacht aan moest blijven staan. Terwijl die meneer zijn prak stond te koken, trokken de oplichters zijn rekening leeg”, vertelt ’rechercheur Marius’.

De volgende dag was de man €14.000,- kwijt. Een dag later haalde de oplichters dezelfde truc uit bij de dame. Ze maakten het geld van de oudere man over naar haar bankrekening, om vervolgens vanaf haar rekening het geld door te zetten naar weer andere rekeningen en verschillende online cryptobeurzen. Daar wisselden ze een deel van het geld om in bitcoins. De oplichters maakten bij deze bitcoinbestellingen gebruik van de identiteit van de oudere dame. Naast de €14.000 van de man haalden ze ook nog eens €1250 van de rekening van de vrouw, aldus de politie.

Cryptobeurs Bitvavo.com vertrouwde de transactie niet, mede vanwege de gevorderde leeftijd van de vrouw, en hield de bitcoins vast. Ze wilden afwachten totdat de aanvraagster zelf met hen contact zou opnemen ter verificatie. Of tot de politie zich zou melden. „Een half jaar na de oplichting stond het geld nog netjes op de slachtoffers te wachten. Door de actie van dit bedrijf kregen de benadeelden toch nog een kwart van hun verlies terug”, aldus de rechercheur.