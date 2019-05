Lowe's komt met winstwaarschuwing

Lowe's zette in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar dat liep tot en met 3 mei een winst van 1 miljard dollar in de boeken. Dat is meer dan de 988 miljoen dollar een jaar eerder, maar minder dan waar zowel het bedrijf als kenners op rekende. De klusketen sprak in februari nog van een bemoedigend begin van het boekjaar, waarmee het de nodige verwachtingen schepte.

Lowe's sneed in zijn winstdoel voor dit jaar. Het bedrijf beloofde ook om de nodige maatregelen te zullen nemen om de kosten omlaag te krijgen. Dat proces bevindt zich nog in een vroeg stadium, aldus Lowe's.