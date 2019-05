APG verhoogt salaris van 125 vrouwen

APG kwam er na eigen onderzoek achter dat vrouwen bij het bedrijf gemiddeld 2,2% minder salaris verdienen dan mannen. En uit dat onderzoek bleek ook dat er 125 vrouwen zijn, op de in totaal 960 binnen het bedrijf, die minder loon krijgen dan vergelijkbare mannelijke medewerkers.

Dus werd er besloten om het salaris van die vrouwen op te krikken. Dat gaat in sommige gevallen zelfs om een salarisstijging van meer dan 10%, zegt hr-directeur Marloes Sengers van APG tegen RTL Z.

De pensioenuitvoerder houdt het niet bij de eenmalige verhoging, het bedrijf wil ook voorkomen dat er in de toekomst weer scheve beloningen zijn. Sengers: „Het verschil in beloning wordt door ons duurzaam gedicht: financieel en met aanvullende aandacht voor leidinggevenden en medewerkers. Zo voorkomen we herhaling in de toekomst en pakken we de oorzaken van de ongelijke beloning duurzaam en fundamenteel aan.”