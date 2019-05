Commissaris SBM: bewijzen fraude vaak te dun

Haarlem - Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore heeft bij zijn eigen onderzoek naar corruptie weliswaar signalen van wanpraktijken gekregen, maar veel daarvan waren niet hard te maken. Daarom werd tot een schikking met justitie in Nederland in 2014, niet gecommuniceerd dat er sprake was van smeergeldbetalingen in Brazilië.