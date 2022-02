Randstad-ceo Jacques van den Broek: ik vertrek op het hoogtepunt

De krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor gouden tijden bij Randstad. Nooit eerder deden er zoveel bedrijven een beroep op het uitzendconcern om aan mensen te komen. De omzet kwam daardoor in het laatste kwartaal van vorig jaar uit op 24,6 miljard euro, een groei van bijna 20 procent. De brutowinst groeide met liefst 40 procent, tot 324 miljoen euro.

„Voorlopig kan Randstad de groeiende vraag aan. We knallen lekker door”, zegt Van den Broek. Dat kan het concern onder andere dankzij de database die de afgelopen jaren is opgebouwd waardoor vraag en aanbod makkelijker digitaal bij elkaar kunnen worden gebracht.

„Ons werk is om passend te maken wat soms niet passend lijkt. Dat is altijd zo geweest. Wat verandert is dat werknemers op deze markt meer eisen kunnen stellen, ook financieel. Wij helpen hen daar als simultane belangenbehartiger ook bij.”

In de eerste weken van het nieuwe jaar zag Randstad de omzet verder aantrekken. De groei van vorig jaar lijkt dus door te zetten, al laat de markt zich volgens het concern moeilijk voorspellen.

Duidelijk is wel dat in de VS de lonen een stuk harder omhooggaan dan bijvoorbeeld in Nederland. Dat verklaart deels waarom de omzet van Randstad in Amerika het allerhardst stijgt.

Het uitzendconcern laat beleggers meeprofiteren mee van de fraaie cijfers. Ze krijgen een speciaal dividend van 2,81 euro per aandeel. Dat komt boven op het reguliere dividend van 2,19 euro per aandeel.

Jacques van den Broek vertrekt eind maart bij Randstad. Wat hij dan gaat doen weet hij nog niet. „Ik ga in ieder geval geen nieuw bedrijf beginnen. Golfen? Zeker niet hele dagen.” Lachend: Eigenlijk ben ik er best slecht op voorbereid.”

Of hij de nieuwe SER-voorzitter wil worden laat hij in het midden. „Ik hoorde dat ik genoemd wordt, maar ik moest meteen denken aan professor Akkermans van Van Kooten en de Bie. Ik ben in ieder geval nog door niemand benaderd.”