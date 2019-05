'Wall Street gaat lager openen'

De VS zouden van plan zijn om ook meerdere Chinese beveiligingsbedrijven op de zwarte lijst te zetten zoals de maker van bewakingscamera's Hikvision. Door de bedrijven op een zwarte lijst te zetten kunnen die geen Amerikaanse technologie meer kopen, net als onlangs met het Chinese technologie- en telecomconcern Huawei werd gedaan. Wel werden de restricties tegen Huawei dinsdag nog negentig dagen uitgesteld mede om contractuele verplichtingen na te komen.

De Fed hield bij zijn vergadering begin deze maand de rente onveranderd en de Amerikaanse centrale bank heeft al aangegeven dat de rente dit jaar waarschijnlijk niet meer verhoogd zal worden. Beleggers zullen de notulen napluizen op eventuele opmerkingen over de impact van handelsspanningen en de mogelijkheid voor een renteverlaging.

Lowe's

Aan het cijferfront kwam doe-het-zelfketen Lowe's met een winstwaarschuwing vanwege kostendruk. Lowe's staat voorbeurs stevig in het rood. Ook warenhuisketen Nordstrom gaat met dieprode cijfers openen, door teleurstellende cijfers en een winstalarm. Winkelbedrijf Target lijkt juist een koerssprong te gaan maken, dankzij beter dan verwachte resultaten.

Chipproducent Qualcomm gaat naar verwachting fors lager openen. Volgens een Amerikaanse rechter heeft Qualcomm misbruik gemaakt van zijn marktmacht bij onderhandelingen over licenties in een zaak die was aangespannen door telecomtoezichthouder FTC. Qualcomm wordt nu zeven jaar onder toezicht geplaatst.

Avon Products

Verder is er wat overnamenieuws. Volgens zakenmedia komt cosmeticaproducent Avon Products in handen van het Braziliaanse Natura Cosméticos, het moederbedrijf van onder meer The Body Shop in een deal ter waarde van ruim 2 miljard dollar. Natura bevestigde dat er vergevorderde gesprekken zijn.

De markten op Wall Street sloten dinsdag met winst. De Dow-Jonesindex won 0,8 procent 25.877,33 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent tot 2864,36 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 1,1 procent tot 7785,72 punten.