Vastgoedbeurs Provada overgenomen

De beurs wordt geopend door werkgeversvoorzitter Hans de Boer en het thema is Are we Fit for the Future. Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren is aanwezig om haar beleid over de woningmarkt en de uitdagingen in de stedelijke omgeving uiteen te zetten. Kerkhoven maakte met zijn enthousiasme, passie en overtuiging van de Provada een groot succes. Vorig jaar bezochten 25.000 vastgoedprofessionals de beurs. Over de overnameprijs werden geen mededelingen gedaan

Prinses Margarita

Zijn opvolger Schreuter: „We zullen nog meer de verbinding zoeken met andere netwerkorganisaties, actief op het snijvlak van bouw & vastgoed en technologie. Dit zal niet alleen tot nieuwe samenwerkingen en activiteiten leiden maar ook een andere dynamiek in de organisatie brengen.” Kerkhoven, de grondlegger van de Nederlandse gala’s, gaat niet stil zitten.

Peter Schreuter

Hij gaat op 7 december het Dutch Real Estate Gala organiseren in Grand Hotel Huis ter Duin met Annette Wijdom van Fa Fa International Showproductions en Caroline van Ittersum. „Het wordt een gala zonder loten of veiling. Niemand minder dan zangeres Caro Emerald is net als Karin Bloemen geboekt en er zal een modeshow plaatsvinden van couturier Isabell Kristensen, die vele royals kleedde onder wie Lady Di en prinses Charlene van Monaco. Haar creaties zijn nu te zien op de rode loper van het filmfestival van Cannes bij Nicole Kidman en Paris Hilton. Ook op Ascot is zij een graag geziene gast”, lichtte Kerkhoven toe.

Isabell Kristensen

Prinses Margarita de Bourbon de Parme zal door haar ontworpen juwelen tonen tijdens de show.