Qualcomm onderuit op Wall Street

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met verliezen aan de nieuwe sessie begonnen. Andermaal gaat de aandacht van beleggers uit naar het slepende handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China. De VS zouden van plan zijn om meerdere Chinese beveiligingsbedrijven op de zwarte lijst te zetten. Eerder beloofde het Huawei in de ban te doen. Verder sprong de koersval van chipmaker Qualcomm in het oog.