Kiadis Pharma trekt samen op met Be The Match

Volgens de voorwaarden van de deal zal Be The Match BioTherapies logistieke en technologische oplossingen bieden ter ondersteuning van de fase 3-studie voor ATIR101 dat is bedoeld voor gebruik bij beenmergtransplantaties bij leukemiepatiënten. Over de samenwerking zijn geen financiële details naar buiten gebracht.

