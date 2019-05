Deeleconomie bereikt ook de keuken

Emma Veerhuis en Bart-Jan Veldhuizen bieden culinaire startups een professionele keuken aan. Ⓒ Amaury Miller

AMSTERDAM - Wie rondkijkt bij Kitchen Republic ziet overal bedrijvigheid. In de grote gemeenschappelijke keuken zijn mensen in pannen aan het roeren, aan het schillen, bakken, opmaken of inpakken. „Wij bieden food startups een professionele keuken van waaruit ze hun bedrijf kunnen opzetten”, vertelt oprichter Emma Veerhuis vanuit de loods in Amsterdam-West waar de werkplaats is gevestigd.