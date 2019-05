Voorziening valt vrij bij RoodMicrotec

Zwolle - Toeleverancier aan de chipindustrie RoodMicrotec hoeft een debiteur, waarmee het bedrijf in de clinch lag, uiteindelijk slechts 5225 euro aan schade te vergoeden. Dit terwijl in verband met de claim in 2018 een voorziening van 130.000 euro in de boeken was opgenomen. Volgens RoodMicrotec heeft de rechter een vonnis gewezen en zal de voorziening nu vrij vallen.