Handelsoorlog drukt op sentiment Wall Street

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,4 procent lager op 25.781 punten. De brede S&P 500 verloor ook 0,4 procent tot 2854 punten en techgraadmeter Nasdaq speelde 0,5 procent kwijt tot 7745 punten.

Qualcomm was een grote verliezer, met een min van bijna 12 procent. Volgens een Amerikaanse rechter heeft de chipmaker misbruik gemaakt van zijn marktmacht bij onderhandelingen over licenties in een zaak die was aangespannen door toezichthouder FTC. Qualcomm wordt nu zeven jaar onder toezicht geplaatst.

Lowe's

Verder zorgden bedrijfscijfers voor reuring. Doe-het-zelfketen Lowe's (min 11,8 procent) kwam met een winstwaarschuwing op de proppen. Ook warenhuisketen Nordstrom (min 9,8 procent) zakte flink na teleurstellende cijfers en eveneens een winstalarm. Winkelbedrijf Target maakte juist een koerssprong van dik 9 procent dankzij beter dan verwachte resultaten.

Er was ook nog overnamenieuws. Nascar Holdings, het bedrijf achter de Nascar-autoraces, heeft circuitbeheerder International Speedway ingelijfd voor 2 miljard dollar. Die laatste ging daardoor op de beurs ruim 2 procent omhoog.

Federal Reserve

Op de financiële markten werd tevens uitgekeken naar publicatie van de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve later op de dag. Daarnaast gingen de olieprijzen duidelijk omlaag na nieuwe cijfers over de olievoorraden. Ook energiegerelateerde aandelen stonden hierdoor onder druk. Oliereuzen Chevron en ExxonMobil zakten tot meer dan 1 procent.

Een vat Amerikaanse olie werd 3,2 procent goedkoper op 61,09 dollar. Brentolie daalde 2,2 procent in prijs tot 70,60 dollar per vat. De euro was 1,1156 dollar waard, tegen 1,1159 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag.