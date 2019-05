Fiat voor nieuwe commissaris bij Value8

De Haze Winkelman was in het verleden directeur van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en senator voor de VVD. Topman Peter Paul de Vries van Value8 was zelf van 1995 tot en met 2007 directeur van de VEB.

