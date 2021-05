Bitcoin herstelt richting $40.000 na steun Elon Musk

Bij Coindesk.com, een veelgebruikte site voor prijzen van deze digitale munten, stond bitcoin even op $39.660 geprijsd. Daarna zakte de munt in de avond terug tot 16% winst.

De bitcoin staat nog altijd 40% onder zijn piek van april dit jaar.

Elon Musk slaagde er eerder in met enkele tweets de koers te beïnvloeden. Maandag schoot de prijs na een serie tweets omhoog, Musk noemde initiatieven ’potentieel hoopgevend’.

Sneller nieuwe energie

Elon Musk meldde dat hij had deelgenomen aan een bijeenkomst van de North American Bitcoin Miners, onder leiding van crypto-investeerder Michael Saylor, over nieuwe energiebronnen voor het aanmaken met computers van cryptomunten.

Het gezelschap zegt zich de kritiek ter harte te nemen dat het aanmaken van de munten te veel energie vreet. De bedrijven die de munten maken hebben zich verenigd in de Bitcoin Mining Council, die gebruik van schonere energievormen voor hun computers moet versnellen.

Ook andere cryptomunten vonden de weg omhoog. Zo is ethereum, dat halverwege mei nog een piek van tot ruim boven de $4000 aantikte, 26% hoger tot $2596.

De kleinere munt ripple werd 26% duurder bij $0,927, en de door Elon Musk omarmde ’crypto van het volk’ dogecoin staat 21,2% in de plus bij $0,3619.

Cryptomunt bitcoin ziet in korte tijd $10.000 verdampen, maar veert ook weer op. Ⓒ ANP/HH

De animo om in de bitcoin te stappen werd deze maand getemperd. De Chinese centrale bank legde de cryptohandel aan banden. Vorige week werkte de centrale bank in China ook al een verkoopgolf in de hand. Het meldde dat cryptomunten in heel China niet kunnen worden gebruikt om mee te betalen.

Een aantal bitcoinbedrijven zou onder druk van die regelgeving verkassen naar Noord-Amerika.

Roet in het eten

De bitcoin ging eerder deze maand ook al hard onderuit, wederom door een aantal tweets van miljardair Musk. Hij kondigde aan dat zijn onderneming Tesla uit milieu-overwegingen stopt met het accepteren van betalingen in bitcoin.

Ook zaaide hij twijfels over zijn positie in de digitale munt. In januari was hij met overtollig geld van Tesla nog voor $1,5 miljard in de cryptomunt gestapt.

In april leek er nog geen wolkje aan de lucht voor de bitcoin. Gesteund door grote partijen die de cryptomunt omarmden, kwam er in de eerste maanden van 2021 nog een ongekende opmars op gang.