Bitcoin zet rem op duikvlucht met opleving tot boven $35.000

Op cryptoplatform Coindesk krabbelde de bitcoin rond 07.45 uur (Nederlandse tijd) iets uit het dal naar een stand van $35120. nadat de cryptomunt dit weekend opnieuw klappen kreeg en werd nog gehalveerd vanaf de piek van ruim boven de $60.000 die vorige maand werd neergezet. Vorige week zat de digitale munt ook al in zwaar weer.

Ook andere cryptomunten worden hard geraakt. Zo is ethereum dat halverwege mei nog een piek van tot ruim boven de $4000 aantikte, hard teruggevallen naar tot iets boven $2000.

De animo om in de bitcoin te stappen is deze maand fors getemperd. De vrees voor ingrijpen van de Chinese centrale bank om de cryptohandel aan banden te leggen, speelde dit weekend een grote rol bij nieuwe neergang van de bitcoin. Vorige week werkte de centrale bank in China ook al een verkoopgolf in de hand door te herhalen dat cryptomunten niet kunnen worden gebruikt om mee te betalen.

Roet in het eten

De bitcoin ging eerder deze maand ook al hard onderuit, vooral door een aantal tweets van miljardair Elon Musk. Hij kondigde aan dat zijn onderneming Tesla uit milieu-overwegingen stopt met het accepteren van betalingen in bitcoin. Ook zaaide hij twijfels over zijn positie in de digitale munt. In januari was hij met overtollig geld van Tesla nog voor $1,5 miljard in de cryptomunt gestapt.

In april leek er nog geen wolkje aan de lucht voor de bitcoin. Gesteund door grote partijen die de cryptomunt omarmden, kwam er in de eerste maanden van 2021 nog een ongekende opmars op gang.