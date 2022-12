Ondernemers: ’Nederland zit muurvast’

„Ha, Sjaak, gefeliciteerd met je zoon”, verwelkomde bouwbaas Maxime Verhagen LTO-voorzitter Sjaak van der Tak, wiens zoon Jacco burgemeester van Barneveld is geworden. „Weet je dat de SGP daar tien zetels heeft”, antwoordde de trotse landbouwvoorman. „Ja, ik vind dat jouw zoon ook een echte SGP-uitstraling heeft”, grapte de oud-minister over NS’er Jacco van der Tak, net als zijn vader een CDA-er.

Minister Karien van Gennip tussen scheidend bouwbaas Maxime Verhagen en LTO-voorman Sjaak van der Tak. Ⓒ FOTO’S JOS VAN LEEUWEN

Iedereen verheugde zich op Kerstmis: „Dat ga ik vieren met mijn ouders en schoonouders”, vertelde minister Karien van Gennip, wier vader Jos bijna twintig jaar CDA-senator was. „En ik verheug me erop mijn zoons weer te zien, die studeren in het buitenland”, zei Ingrid Thijssen.

Kippen

Behalve veel SGP’ers heeft het Veluwse dorp vooral ook veel kippen. Daar kende Sjaak van der Tak nog wel een anekdote over: „De zoon van de Japanse keizer was een aantal jaren geleden in Nederland, waar een hele tour langs innovatieve bedrijven voor hem was geregeld. „Maar hij wilde alleen naar de kippenboeren in Barneveld.”

DSM-president Edith Schippers (r.), met haar oud-collega Annemarie van Oorschot van VNO.

De gedoodverfde opvolgster van VVD-leider Marc Rutte, Edith Schippers, haalde schaterend herinneringen op aan haar VNO-tijd met haar toenmalige collega Annemarie van Oorschot, die de werkgeversorganisatie trouw is gebleven, onder andere als voorlichter van VNO West. „Ik heb hier een leuke tijd gehad”, bekende de DSM-president, die VVD-lijsttrekker wordt bij de Senaatsverkiezingen in 2023.

Familiebedrijven

Vroeger ging het VNO-lidmaatschap in familiebedrijven van vader op zoon maar dat is nu niet meer vanzelfsprekend. Dat geldt ook voor grote ondernemingen.

NXP-directeur Maurice Geraets (l.) met Karst Wouda van kantoorinrichter Zwartewoud.

Chipsgigant NXP is wel verbonden aan VNO. Directeur Maurice Geraets zit zelfs in het bestuur, als afgevaardigde van metaalbazenbond FME. „Wij hebben nog nooit zo’n goed jaar gehad”, vertelde hij aan zijn collega van meubelbrancheclub CBM, Karst Wouda. „De hoge omzet komt door de schaarste. Maar we vragen geen hogere prijzen.”

Innovatiesubsidie

Karst Wouda, directeur van interieurinrichtingbedrijf Zwartwoud in Groningen, vond dat economische crises bij het bedrijfsrisico horen en tegelijkertijd ook nieuwe kansen schiepen. Maurice Geraets was het met hem eens. Hij vond dan ook dat de energieprijscompensatie van het Rijk aan het bedrijfsleven beter in innovatiesubsidie kon worden gestoken.

Schaatsen

„Ik sta morgenochtend vroeg op om te gaan schaatsen op de Weerribben in Overijssel”, meldde de Rotterdamse havenbaas Allard Castelein aan voorzitter van Energie-Nederland, Cora van Nieuwenhuizen. De oud-minister, wier lobbyverbod op het EZ-minsterie volgende maand afloopt, had het druk met gastekorten, prijsplafonds en energietransitie.

Oud-minister en Energievoorzitter Cora van Nieuwenhuizen tussen havenbaas Allard Castelein en maritieme-technologievoorman Bas Ort.

Net als de gastheer en gastvrouw ergerde ze zich aan de trage besluitvorming van de (lokale) overheid. „Bijvoorbeeld over de uitkoop van piekboeren”, verzuchtte Ingrid Thijssen. „Zo blíjft alles vastzitten.” Jacco Vonhof ging met zijn leden de dingen voortaan onderling regelen, van innovatie tot het aannemen van ’nieuwe Nederlanders’. „We wachten niet meer op steun van het kabinet.”

Ruimtelijke-ordeningsplan

Het laatste woord was aan bouwbaas Maxime Verhagen, die met pensioen gaat en wordt opgevolgd door Rekenkamerpresident Arno Visser: „We hebben behoefte aan een ruimtelijke-ordeningsplan: Hoe ziet Nederland er in 2035 uit? Waar komen woonwijken, natuur, wegen, openbaar vervoer en hoeveel migranten kunnen we aan? Nu zit het land muurvast. Net als het kabinet. Er komt niets uit zijn handen.”