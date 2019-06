’Notarissen moeten bedrogen klanten terugbetalen’

De VEH noemt als voorbeeld de notaris die 38 hypotheekroyementen in een verzamelakte aanleverde bij het Kadaster, zodat hij voor maar één akte hoefde te betalen. Te weten €74. Aan zijn cliënten bracht de notaris echter afzonderlijk de volledige legeskosten van €74 in rekening. Zo verdiende hij €2738.

Dezelfde notaris factureerde voor de inschrijving van de leverings- en hypotheekakten steeds het hogere tarief van €168, in plaats van €103 voor digitale aanlevering.

Afgelopen november verklaarde de Kamer voor het Notariaat een klacht over de notaris gegrond. De notaris werd echter geen maatregel opgelegd omdat zijn declaratiegedrag „tot voor kort geenszins ongebruikelijk was en breed werd toegepast”, aldus de uitspraak. Het was zelfs ’usance’, stelden de notariële tuchtrechters vast.

Toch vinden ook veel notarissen dit declaratiegedrag onacceptabel. In vakblad Notariaat Magazine noemde een deskundige het „struikroverij” en „een klap in het gezicht” van notarissen die zich wel netjes gedragen.

Volgens de VEH is het onethische declaratiegedrag nog steeds aan de orde van de dag. De vereniging eiste donderdag in een persverklaring onderzoek naar de praktijken en terugbetaling van gedupeerde huiseigenaren.

Afgelopen maart 2019 antwoordde Minister Dekker op Kamervragen nadat het misleidende declaratiegedrag aan het licht was gekomen. De minister meldde dat er volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en het Bureau Financieel Toezicht geen sprake meer is van een structureel probleem. Hij ondersteunde de oproep van de KNB aan zijn leden om klanten te compenseren, maar liet het verder aan de beroepsgroep over om actie te ondernemen.