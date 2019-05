VS en China helpen Bols omhoog

Amsterdam - Drankenproducent Lucas Bols heeft in zijn gebroken boekjaar, dat tot eind maart liep, de omzet opgevoerd. In de tweede helft van het jaar werden de tegenvallende resultaten uit de eerste zes maanden grotendeels goedgemaakt. Met name in de Verenigde Staten en China presteerde het beursgenoteerde bedrijf goed. In Europa ging het juist minder.