’Spijkerbroek moet 33 euro duurder’

De bankeconomen kijken met name naar de milieu- en sociale kosten die bij het maken van een spijkerbroek komen kijken. Zo betaalt de spijkerbroekenkoper nog niet voor het gebruik of voor de vervuiling van schaars water, aldus ABN Amro. Ook zijn de ’sociale kosten’ voor kinderarbeid niet in de prijsberekening meegenomen.

In plaats van de spijkerbroek duurder te maken, kan de productie van jeans ook worden verduurzaamd, aldus het rapport. Als bijvoorbeeld kinderarbeid in India wordt aangepakt, is het verschil tussen het prijskaartje en de werkelijke kosten nog ’slechts’ 23 euro.