Column: AEX gestaag richting lagere niveaus

De kans is naar mijn mening groot dat de AEX in de komende tijd zijn ingeslagen neerwaartse weg zal vervolgen naar lagere niveaus.

De huidige terugval vanaf de 572 top is de grootste terugval tot op heden van dit jaar. Ondanks dat de huidige terugval nog steeds beperkt is (minder dan 30 punten) is het natuurlijk wel opvallend dat dit pas de 3e terugval van 2019 is in vijf maanden tijd.

De eerdere terugvallen waren zeer klein (minder dan 3%) en vonden beiden in maart plaats. In de eerste vier maanden zagen we een zeer krachtige opgaande beweging van ongeveer 100 punten.

Een dergelijk krachtige beweging hebben we in de afgelopen jaren niet meer gezien in zo’n kort tijdsbestek. De euforie onder beleggers en analisten werd de afgelopen tijd steeds groter en was vergelijkbaar met de euforie die we tot begin 2018 zagen.

Neerwaarts

Ik acht de kans groot dat in de rest van dit jaar het topvormingsproces een neerwaarts vervolg zal krijgen en mogelijk nog dit jaar de bodem van eind vorig jaar onder druk gezet kan worden. Deze bodem is te vinden bij 472,20 en was eind december het startpunt van de recent afgebroken herstelbeweging.

Deze herstelbeweging zorgde voor een terugtest naar de drievoudige toppenzone van vorig jaar bij 574 – 577. Deze toppenzone werd in de eerste zes maanden van 2018 gevormd waarbij elke top gepaard ging met een groot toppatroon in de maandgrafiek.

Met de hertest van deze zone is een bredere zone bij 572 – 577 ontstaan die door de hertest nog sterker is geworden. Wel zorgde deze herstelbeweging voor een voortzetting van het topvormingsproces sinds begin 2018 ondanks dat eind vorig jaar de bijna 10 jaar durende bullmarkt al werd afgebroken.

Veel topvormingssignalen

Medio februari zagen we duidelijke risicosignalen ontstaan. Zo werd sinds die tijd een situatie van negatieve divergentie ontwikkeld in de RSI en MACD. Deze indicatoren hadden in februari nog hun toppen van de afgelopen jaren getest.

Na deze top in februari testte de RSI deze top opnieuw maar vormde de MACD lagere toppen. Tesamen met de hogere toppen in de AEX zelf was daarmee een situatie van negatieve divergentie ontstaan. De definitieve signalen moeten echter vanuit de grafiek zelf komen.

Na de hertest van de toppenzone van vorig jaar brak de AEX door zijn sinds eind vorig jaar stijgende bodemlijn. Bevestiging van deze doorbraak en vorming van een top vond plaats met de beweging onder de meest recente bodem bij 558,90.

Stijgende wig

Tot op heden werd een bodem geplaatst bij 543,60 waarna de recente terugtest naar de voormalige bodem bij 558,90 plaatsvond. Hier werd een drievoudige (lagere) top gevormd. Deze lagere top wordt echter pas bevestigd onder de 543,60.

Deze verwachte beweging in de komende tijd zorgt er verder ook voor dat een groot hoofd-schoudertoppatroon wordt geactiveerd dat sinds medio maart in ontwikkeling is.

Vanuit dit patroon is dan voor de komende maanden een koersdoel te berekenen van ongeveer 515. Buiten al deze patronen zagen we ook de ontwikkeling van een stijgende wig in de afgelope maanden.

Deze werd op de 1e handelsdag van mei neerwaarts gebroken met een doel voor de komende weken van 529,70 (beginpunt van de stijgende wig). Er zijn dus veel signalen gegeven en patronen afgerond danwel in ontwikkeling die wijzen op de vorming van een zeer belangrijke top en een verder neerwaarts vervolg in de komende maanden van de AEX.

Dezelfde neerwaartse doorbraken en afrondingen van terugtesten zien we verder ook in veel andere indices. Ondanks dat de herstelbeweging in de eerste vier maanden van dit jaar aanzienlijk krachtiger was dan ik had verwacht, blijft het langetermijnbeeld negatief.

De sinds 2009 aanwezige bullmarkt werd in het laatste kwartaal van 2018 neerwaarts gebroken wat het eindsignaal betekende van deze voormalige bullmarkt. Dit gebeurde op de logaritmische maandgrafiek.

De verdere neergang kreeg begin dit jaar echter geen vervolg wat uiteindelijk zorgde voor een voortzetting van het grote topvormingsproces. Toch verwacht ik een voortzetting in de rest van dit jaar van de neerwaartse tendens.

Waar liggen de belangrijkste punten voor de komende tijd? Aan de bovenkant ligt als eerste punt het afvlakkende 50-daags gemiddelde bij 555,90. Daarboven ligt de recent gevormde hertest en potentiele lagere top bij 559.

Boven de 559 ontstaat meer opwaartse ruimte naar 564,30 en hoger. Aan de onderkant ligt een belangrijk steunpunt bij 543,60. Daaronder wordt de lagere top bevestigd en een groot hoofd-schouderpatroon geactiveerd.

In dat scenario liggen de eerstvolgende richtpunten bij 529,70 en 515. Volgende steunpunten onder de 543,60 zijn te vinden bij het neerwaarts gedraaide 200-daags gemiddelde van 534,30 en 538,70.

Voor de komende week eerst maar eens bezien of de AEX de 543,60 verder onder druk kan zetten en mogelijk al neerwaarts kan doorbreken.

Bas Heijink is technisch analist bij ING