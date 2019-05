Rem op nieuwbouwwoningen

Dat meldt het CBS donderdagochtend op basis van nieuwe kwartaalcijfers over de bouw.

Voor de bouw van ruim 12.500 duizend woningen werd in het eerste kwartaal van 2019 een vergunning afgegeven. Dat is ruim een kwart minder dan in het eerste kwartaal van 2018 en het laagste aantal in drie jaar tijd.

Niet alleen het aantal vergunde woningen was lager, maar ook de vergunde bouwsom voor nieuwbouw en verbouw van woningen was aanzienlijk lager, meldt het CSB.

Omzetgroei bouw

De cijfers hebben enige voorspellende kracht: de gemiddelde doorlooptijd vanaf de vergunningverlening is circa twee jaar.

De omzet van de bouwsector nam in het eerste kwartaal met 11,4 procent toe.

Tussen 2000 en 2008 werd jaarlijks nog voor gemiddeld 80.000 nieuw te bouwen woningen een vergunning verleend.

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een vroege indicator voor wat in de nabije toekomst aan woningen gebouwd zal worden.

Er is een voorbehoud: de cijfers van het omzetten van niet-woningen zoals kantoren in woningen zijn niet in deze cijfers opgenomen.