AEX daalt fors door handelsruzie

Rond 12.30 uur stond de AEX-index 1,6% in het rood op 543,9 punten. De AMX daalde 2% naar 742,8 punten.

„Zowel de Amerikanen als de Chinezen zetten nu de hakken in het zand”, zegt vermogensstrateeg Richard Abma (OHV). Volgens hem begint beleggers daarom duidelijk te worden dat het handelsconflict tussen beide landen langer kan duren dan verwacht. „Vandaar dat ze vandaag op de verkoopknop drukken”, legt Abma uit.

De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs schat de kans op een langdurige patstelling tussen de VS en China inmiddels hoger in. Analisten van het Japanse Nomura houden zelfs serieus rekening met een escalatie van het handelsconflict.

Op de andere Europese beurzen kleuren de koersenborden vandaag ook rood: de CAC40 in Parijs verliest 1,9%, de FTSE100 in Londen raakt 1,3% kwijt. In Frankfurt daalt de DAX 1,8%. In Europa werd gehoopt op betere bedrijvigheidscijfers, maar de PMI-index die dat meet valt beleggers tegen. In de industrie gaat het cijfer van 48 naar 49 – het glas van de inkoopmanagers is dus nét halfleeg, in plaats van halfvol. „De alarmbellen blijven rinkelen”, constateren economen van ING. „Als de industrie inderdaad blijft krimpen, is dat ook slecht nieuws voor de dienstensector.”

Elders op de wereld is het beeld op de beurzen al niet veel beter. In Tokio is de Nikkei-index vanochtend 0,6% lager gesloten. De beurs in Shanghai verloor vannacht 1,4% en de Hangseng in Hongkong ging zelfs 1,8% naar beneden. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 1,1% tot 1,5% in de min.

In de volledig roodgekleurde AEX is ArcelorMittal de grootste daler met een verlies van 3,6%. De staalfabrikant heeft er last van als de Amerikaans-Chinese handelsrelaties verslechteren.

Aalberts Industries (-3,3%) krijgt eveneens een flinke tik. De industrieel toeleverancier wordt geraakt door het slechtere sentiment in de automobielbranche. Uitzender Randstad ging 3% omlaag.

De AEX werd eveneens omlaag getrokken door zwaargewicht Royal Dutch Shell (-2,2%). Bankconcern ING (-2,1%) en chipmachinefabrikant ASML (-1,9%) deden ook een flinke stap terug.

Bij de middelgrote fondsen viert TomTom een consolidatie van aandelen. De navigatiereus is met een plus van 3,8% een positieve uitzondering op de beurs. Kunstmestmaker OCI (-5,2%), kabelaar Altice Europe (-5%) en chiptoeleverancier Besi (-4,1%) gaan echter hard achteruit in de AMX.

Destilleerder Lucas Bols verliest in de smallcapindex 1,7% na teleurstellende jaarcijfers.

Naast TomTom is ook Curetis een positieve uitzondering op de verkoopgolf op de beurs. Het lokaal genoteerde biotechnologiebedrijf heeft positieve resultaten behaald op weg naar een nieuw diagnosesysteem. Beleggers belonen dat met een 10,9% hogere koers.

