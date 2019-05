Rode beurzen door tegenvallende macroberichten

Iets na elven staat de AEX-index, de hoofdgraadmeter in Amsterdam, 1,4% in het rood op 545m1 punten. De Midkap-index verliest zelfs 1,7%, en gaat naar 744,9 punten.

Op de grote Europese beurzen kleuren de koersenborden al even rood: de CAC40 in Parijs verliest 1,6%, de FTSE100 in Londen raakt 1,1% kwijt. In Frankfurt daalt de DAX 1,6%. Elders op de wereld is het beeld al niet veel beter. In Tokio is de Nikkei-index 0,6% lager gesloten. De beurs in Shanghai verloor vannacht 1,4% en de Hang Seng in Hongkong ging zelfs 1,8% naar beneden. In de Verenigde Staten wijzen de futures op de belangrijkste beursindices ook op een lagere start.

Escalatie

Al het handelsgeweld tussen China en de Verenigde Staten, met de Amerikaanse sancties aan techbedrijf Huawei als belangrijkste blikvanger, doen het beurssentiment geen goed. Goldman Sachs heeft de kans op een langdurige patstelling naar boven bijgesteld, het Japanse Nomura houdt zelfs serieus rekening met een escalatie van het handelsconflict.

In Europa werd gehoopt op betere bedrijvigheidscijfers, maar de PMI-index die dat meet valt beleggers tegen. In de industrie gaat het cijfer van 48 naar 49 – het glas van de inkoopmanagers is dus nét halfleeg, in plaats van halfvol. „De alarmbellen blijven rinkelen”, constateren economen van ING. „Als de industrie inderdaad blijft krimpen, is dat ook slecht nieuws voor de dienstensector.”

Het is dringen voor de positie van rodelantaarndrager in de AEX. De hardste klappen zijn tot nu toe voor ArcelorMittal. Het staalbedrijf heeft baat bij goede Amerikaans-Chinese handelsrelaties, en verliest bij gebrek daaraan al 2,5%. Ook zwaargewicht Shell heeft met -1,8% een mindere start van de dag. ING verliest 1,5%. Aalberts Industries (-2,5%) wordt geraakt door een verkoopgolf in de automobielbranche, waar het toeleverancier voor is. Uitzendbedrijf Randstad raakt 2,3% kwijt, net als vastgoedreus Unibail-Rodamco-Westfield.

Samenvoeging

In de Midkap-index viert TomTom een consolidatie van aandelen. De navigatiereus staat rond elf uur 4% in de plus. Kunstmestmaker OCI (-3,6%) en de fabrikant van halfgeleiders en machines voor de chipindustrie BESI (-4,1%) gaan hard achteruit, net als metaalbedrijf AMG (-1,6%). Het zeer volatiele Altice heeft zelfs voor zijn doen een forse min achter de naam staan: de kabelaar verliest 4,8%.

Destilleerder Lucas Bols verliest in de smallcapindex 1,3% na teleurstellende jaarcijfers. Grote uitzondering op de verkoopgolf is Curetis. Het lokaal genoteerde bedrijf heeft positieve resultaten gehaald op weg naar een nieuw diagnosesysteem. Beleggers belonen dat met een 9,1% hogere koers.

