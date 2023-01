Problemen in toeleveringsketen en inflatie duwen winst Signify omlaag

Bekijk ook: Signify dimt verwachting omzet en winst door tegenwind uit China

De nettowinst van Signify daalde in het laatste kwartaal van vorig jaar met bijna 50% in vergelijking met dezelfde periode in 2021, naar €86 miljoen. Eerder deze maand maakte de voorlopige lichtdivisie van Philips al bekend dat de omzet 9% lager zou uitvallen.

Volatiliteit

Rondolat verwacht niet dat de situatie op heel korte termijn verbetert. „Vooruitkijkend verwachten we dat de volatiliteit in de eerste helft van 2023 aanhoudt en dat onze prestaties in de tweede helft verbeteren”, zegt de topman in een toelichting op de jaarcijfers. „Onze belangrijkste prioriteit in 2023 is het verbeteren van de winstgevendheid.”

Dat doet de maker van slimme lampen zoals de Philips Hue niet door te snijden in het personeelsbestand. Als er toch een grote recessie komt in belangrijke afzetmarkten dan kan dat veranderen. De prijzen gaan wel omhoog, zoals al is aangekondigd voor de Hue-lampen. Signify heeft de prijzen al laten meestijgen met wat Rondolat „structurele inflatie” noemt en niet met tijdelijke inflatie. „Ik denk dat we daar een deel op terugpakken in 2023”, zegt hij. De prijzen voor zeecontainertransport normaliseren bijvoorbeeld.

Over het hele jaar zien de cijfers er wat beter uit. De omzet steeg in 2022 op vergelijkbare basis met ruim 1% tot €7,5 miljard. De nettowinst groeide naar €532 miljoen, tegen €407 miljoen in 2021.