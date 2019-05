Mkb worstelt met privacywet

Een belangrijke eis van de AVG is dat organisaties overeenkomsten afsluiten met opdrachtgevers of -nemers waarin staat hoe persoonsgegevens worden verwerkt,. Slechts 31% van de honderd deelnemende mkb’ers en bureaus heeft dergelijke verwerkersovereenkomsten afgesloten. Dat blijkt uit onderzoek van DDMA, de branchevereniging voor data en marketing.

Ook heeft 52% van deze bedrijven het register waarin bijgehouden wordt welke persoonsgegevens worden verwerkt nog niet af. 45% heeft daarnaast geen processen ingericht om te voldoen aan de verzoeken van betrokkenen, zoals een verzoek tot verwijdering of inzage. Als laatste weet een kwart van de respondenten niet of het privacy statement eenvoudig te vinden is voor klanten.

Matthias de Bruyne, privacy-expert en jurist bij DDMA, is niet verbaasd over de cijfers: „Grote bedrijven met een eigen juridische afdeling hebben inmiddels de inhaalslag wel kunnen maken, maar voor kleine organisaties blijft de privacywetgeving een uitdaging.” Om organisaties te helpen heeft de organisatie de Privacy Improver ontwikkeld. Deze online tool is een combinatie van toegankelijke video’s, waarin de privacyregels helder worden uitgelegd, en praktische vragen die direct toepasbaar zijn.