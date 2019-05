Deutsche Bank-baas kondigt ingrepen aan

Sewing zei niet in welke onderdelen gesneden moet worden, maar hij benadrukte wel waar dat niet zal gebeuren. Onder meer de takken die advies geven en leningen verstrekken, zich met de handel in vreemde valuta bezighouden en die handelen in commercieel vastgoed in de Verenigde Staten zijn daarvan gevrijwaard.

Sinds zijn aantreden vorig jaar heeft Sewing al meer ingrepen gedaan bij de moeizaam presterende zakenbank. Die maatregelen hebben nog niet geleid tot een hogere beurskoers. De waarde van die aandelen bereikte voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering een nieuw dieptepunt.