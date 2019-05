Aantal vacatures bij ’big 4’ verdubbeld

Dit blijkt uit een analyse van recruitmentorganisatie Robert Walters op basis van cijfers uit Jobfeed, dat alle geadverteerde vacatures verzamelt. In de eerste maanden van 2019 plaatsten de grote vier 86% meer vacatures dan in 2018. Vorig jaar bedroeg de toename nog 65%.

Toen berichtte De Telegraaf al over een ’explosie aan vacatures’ bij de grote accountants, waar in de kantoortorens ondanks de hoge salarissen honderden bureaustoelen leeg staan.

Bekijk ook: Accountants niet aan te slepen

Het verloop onder jonge accountants is al jaren enorm. De sector kent door de pyramide-opbouw van het personeelsbestand van nature al een groot verloop, maar dat is de laatste jaren duidelijk aan het stijgen, erkent ook de beroepsorganisatie NBA.

"Onderbeztting maakt de werkdruk nog hoger"

Ruim 55% van de accountants in openbaar beroep, dus op een accountantskantoor, zegt in een enquête van de NBA hun heil binnen afzienbare tijd elders te zoeken.

„De getroffen maatregelen om bijvoorbeeld de werkdruk bij de grote accountantskantoren te verminderen, blijken niet effectief. Ze krijgen de neerwaartse spiraal niet gestopt. De personeelswerving is alleen maar fanatieker geworden”, licht recruitment-manager Rob Steur van Robert Walters de cijfers toe.

„Als de RA-titel binnen is en je hebt een paar jaar op grote projecten gewerkt gaat een overstap naar het bedrijfsleven of een kleiner accountantskantoor lonken. De werkdruk is daar lager en je hebt minder last van de toegenomen regeldruk van toezichthouders op het werk van accountants”, verklaart Steur de uitstroom.

"Gaten worden pas gedicht als de nieuwe generatie doorgroeit"

Door een schaarste aan kandidaten met de juiste werkervaring blijven ze in het midden van de pyramide tekorten houden. „Die onderbeztting maakt de werkdruk nog hoger”, zegt Steur.

De kantoren zetten onverminderd in op het binnenhalen van nieuw talent: Er werden 67% meer vacatures geplaatst voor stages, afstudeerplaatsen en traineeships.

Steur: „Stages en traineeships zijn uitstekende manieren om high potentials aan je te binden, voordat ze de arbeidsmarkt opgaan. Een goede instroom van starters lost uiteindelijk ook je tekorten op het midden-niveau op, maar de gaten worden pas gedicht als de nieuwe generatie doorgroeit. Op korte termijn biedt dat dus nog geen verlichting.”