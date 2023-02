Fysieke kleding- en schoenenwinkels maken inhaalslag, webshops zien omzet dalen

ZEIST (ANP) - Kleding- en schoenenwinkels hebben vorig jaar meer verkocht en ook meer klanten ontvangen dan in 2021. Volgens brancheorganisatie INretail is de gemiddelde omzet van kledingzaken in 2022 met 14% gestegen en die van schoenenwinkels met 12% vergeleken met het jaar ervoor. Dit is volgens INretail vooral te danken aan de inhaalslag die fysieke winkels in het voorjaar maakten nadat coronamaatregelen zijn verdwenen.