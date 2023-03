Premium Het beste van De Telegraaf

Statiegeldblikjes mogelijk nu al in omloop: 15 cent als je ze tot 1 april bewaart

Amsterdam - Buitenkansje in barre tijden: 15 cent korting op elk blikje bier of fris. Vanaf 1 april is er statiegeld op drankblikjes, maar blikjes met het statiegeldlogo zijn mogelijk al eerder te koop. Daarvoor betaal je in maart geen statiegeld, maar vang je dat wel als je die blikjes vanaf 1 april inlevert.