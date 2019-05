Ontslag snoepende medewerkster houdt geen stand

Het eten van onder meer appelflappen onder werktijd kwam een supermarktmedewerkster op ontslag te staan. Ⓒ Roel Dijkstra

Amsterdam - Appelflappen en Engelse drop. Een medewerkster van een supermarkt in Rolde verloor haar baan doordat ze onder meer broodjes, appelflappen en Engelse drop at onder werktijd, zonder dat ze die had afgerekend. De supermarkt kwam hier achter doordat een onderzoeksbureau verborgen camera’s had geplaatst. In hoger beroep houdt het ontslag op staande voet echter geen stand.