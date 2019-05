Analyse: van ’Goudlokje’ naar de perfecte storm

De perfecte storm. In 2003 met onder meer George Clooney, en nu op de aandelenbeurs. Ⓒ ANP Kippa

En ineens was alles mis. Nog geen drie weken geleden hadden de aandelenbeurzen alle wind in de zeilen met meevallende bedrijfsresultaten, mooie macro-economische cijfers en een spoedig einde van de handelsoorlog. Van het ’Goudlokje’-scenario van toen zijn beleggers nu in een perfecte storm beland.