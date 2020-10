Miljardenovername in Canadese olie- en gassector

De overnamedeal is inclusief schuld en wordt geheel in aandelen afgehandeld. Door de samenvoeging moet jaarlijks voor 1,2 miljard dollar aan financiële voordelen worden behaald. Het nieuwe bedrijf gaat verder onder de naam Cenovus Energy. Het is de bedoeling dat de overname in het eerste kwartaal van 2021 wordt afgerond.

De laatste tijd vinden er meer grote fusie- en overnamedeals plaats in de oliesector. Door de coronacrisis is de olie-industrie hard geraakt en door te fuseren willen oliebedrijven sterker staan om de uitdagende marktomstandigheden het hoofd te kunnen bieden.