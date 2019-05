'NYSE gaat strijd met Nasdaq aan om biotechs'

New York - New York Stock Exchange (NYSE), de uitbater van de beurs in New York, wil aantrekkelijker worden voor bedrijven uit de biotechnologiesector. Het beursbedrijf vraagt minder geld aan ondernemingen die een jaaromzet van onder de 5 miljoen dollar hebben en een marktwaarde onder de 200 miljoen dollar. Op die manier wil NYSE die bedrijven weglokken bij concurrent Nasdaq.