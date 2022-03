Premium Het beste van De Telegraaf

Drie ton in crypto foetsie, maar bank niet aansprakelijk

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Een man zal enorm veel spijt hebben dat hij vertrouwde op een online broker waarvan hij een advertentie had gezien. Foto ter illustratie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - De koers van de bekendste cryptomunt bitcoin is in 2020 en 2021 flink omhoog gegaan. Daar had de man die tussen augustus 2019 en oktober 2020 ruim drie ton in de cryptomunt stopte flink van kunnen profiteren. Ware het niet dat hij al zijn geld had overgemaakt naar oplichters. Zijn bank ING hoefde hem niet voor deze fout te behoeden, oordeelt klachteninstituut Kifid.