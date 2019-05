Premier May lijkt aan haar laatste dagen bezig. Ⓒ REUTERS

Amsterdam - Het pond koerst af op de laagste stand in maanden tegenover de euro, en een dieptepunt in 2019 ten opzichte van de dollar, maar daarmee is de Britse munt er nog niet. „Het pond kan van €1,13 wel naar €1,09 terugvallen, of misschien zelfs naar pariteit”, zegt valutahandelaar Camille Faber (Ebury).