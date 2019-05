Stemming brexitdeal May op losse schroeven

Parlementariërs hebben de deal van May tot dusver al drie keer verworpen. Ze probeerde het akkoord aantrekkelijker te maken voor de oppositie door er allerlei concessies aan te verbinden, maar dat pakte averechts uit. Veel partijgenoten reageerden woedend en de positie van de premier kwam onder grote druk te staan.

Het oorspronkelijke plan was om de aangepaste overeenkomst op vrijdag te publiceren, maar dat gaat nu pas begin juni gebeuren. Een regeringsfunctionaris zei donderdag dat het eigenlijk de bedoeling was de deal op vrijdag 7 juni voor te leggen aan het Lagerhuis. "Maar daar hebben we op dit moment nog geen overeenstemming over bereikt. We geven het Lagerhuis na het reces een update", aldus de official.

Hoewel volop wordt gespeculeerd over het naderende vertrek van May, lijkt zij nog niet van plan te zijn de handdoek de komende dagen in de ring te gooien. Haar woordvoerder maakte bekend dat de premier ernaar uitkijkt de Amerikaanse president Donald Trump te verwelkomen. Die brengt begin komende maand een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk.