Hollywood-diamantair uitgeleverd in grootste bankfraude van India

Modi vocht zijn uitlevering aan, maar de Britse rechter wees zijn argument, dat hij in India geen eerlijk proces zou krijgen af.

De 49-jarige Modi, overigens geen familie van de Indiase president Narendra Modi, werd in maart 2019 gearresteerd. Hij wordt ervan verdacht dat hij de Punjab National Bank, de tweede bank van India, voor bijna $2 miljard zou hebben opgelicht. Dat deed hij door onterecht bankgaranties aan te vragen, waarmee vervolgens in het buitenland geld werd geleend. De fraude speelde van 2011 tot 2017 en zou het grootste bankschandaal zijn in de Indiase geschiedenis.

Hollywood

Voor hij van zijn voetstuk viel, schitterde Modi’s juwelen in Hollywood. Zo schreed actrice Kate Winslet in 2016 over de rode loper van de Oscar-uitreking, behangen met peperdure Modi-sieraden. Ook actrices Priyanka Chopra, Naomi Watts en Dakota Johnson en modellen Rosie Huntington-Whiteley en Karlie Kloss behoorden tot zijn exclusieve klantenkring.

Ook bewoog Modi zich in de Indiase én de internationale jetset. Hij bezocht in 2018 nog het World Economic Forum in het Zwitserse Davos, maar vluchte niet lang daarna het land uit. Zijn vermogen werd destijds door Forbes geschat op $1,8 miljard.

Bad Boy Billionaires

Modi, overigens geen familie van de Indiase president Narendra Modi, groeide op in Antwerpen, waar zijn familie actief was in de diamanthandel. Op zijn negentiende verhuisde hij naar Mumbai, waar hij zijn eigen diamanthandel begon. Later startte hij ook zijn eigen sieradenmerk.

Het schandaal sprak zelfs zo tot de verbeelding, dat Netflix een aflevering van ’Bad Boy Billionaires: India’ aan Modi wijdde.