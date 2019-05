Wall Street opent flink lager

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met behoorlijke verliezen geopend. Daarmee volgde Wall Street het voorbeeld van de markten in Azië en Europa, die ook gebukt gingen onder de oplopende handelsspanningen. De koersval van Tesla zette ook door. De maker van elektrische auto's noteerde hiermee zijn zevende verliesbeurt op rij.