’Scans zijn de spelbreker op Schiphol’

Dit keer vond de prijsuitreiking plaats in het statige Felix Meritis, waar ooit wereldberoemde musici speelden als Robert Schumann en Johannes Brahms, waar ooit De Echo werd gedrukt, waar de communistische partij CPN haar hoofdkwartier had en waar Ramses Shaffy en jazz-musicus Theo Loevendie optraden. Nu kwam de Noord-Hollandse commissaris van de koning Arthur van Dijk er de ondernemersprijzen uitreiken.

Eén van hen was Sander Groet, die samen met Hans Brouwer het voormalige Shell-gebouw aan het IJ een nieuwe toekomst gaf als A’dam Toren. „Nu is er ook een virtuele tour door de stad die mensen bij ons kunnen maken zonder één stap buiten de toren te zetten”, zei Sander. Hij is ook oprichter van het populaire muziekfestival Mysteryland: „Daardoor weet ik iets van hoe je met een grote instroom van mensen moet omgaan en dat gaat fout op Schiphol”, vervolgde hij over de lange rijen. „Die ontstaan doordat mensen in de scan met hun handen achter hun hoofd moeten gaan staan, wat steeds even duurt. In Barcelona, waar ik pas was, lopen mensen gewoon door de scan heen. Dat scheelt veel tijd.” Hij noemt de scans de spelbreker: „Dat moet toch te verhelpen zijn?”

Evelien en Thomas Bunnik.

Erik Versnel, directeur van Rabobank Amsterdam, zei in Felix Meritis: „Schiphol moet nu werknemers aantrekken die niet in de buurt kunnen wonen. Zij zullen steeds naar hun werk moeten reizen en dat werkt niet.” Overigens is Schiphol niet de enige luchthaven waar de reizigersstroom vastloopt: „Er zijn zeker twintig luchthavens in Europa met dit probleem”, zei minister Mark Harbers (Infra) onlangs tijdens het Amsterdam Diner.

Chef-kok Dennis Huwaë, mede-eigenaar van het Amsterdamse restaurant Daalder (*), kreeg een prijs in bijzijn van zijn opa Willem Bank. „Ik werk nu bij de voedselbank”, zei Bank, „nadat ik mijn leven werkte als timmerman. Maar eigenlijk wilde ik kok worden”, bekende hij met een trotse blik op zijn kleinzoon die hem behoedzaam door het ondernemerspubliek loodste. Dennis was in coronatjd een van de eersten met maaltijdboxen.

Dennis Huwaë zijn opa Willem Bank.

Thomas Bunnik en Evelien Bunnik-Remmelts kregen een prijs voor hun groeiende bedrijf Whoppah, waarmee ze gebruikte meubels aan de man brengen. Niet tweedehands, maar vintage natuurlijk! „We komen net van een andere prijsuitreiking”, zei Thomas. „We werden ook het Meest Innovatieve Bedrijf van Nederland!”

Ondernemen, daartoe voelen steeds meer mensen zich aangetrokken volgens prof.dr. Marc Salomon, de dean van Amsterdam Business School: „We hebben duizenden studenten meer gehad tijdens de pandemie.”