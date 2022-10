Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe gezant van VS in ons land bezoekt Diwali Festival in Amstelveen Amerikaanse ambassadeur steekt licht op in Indiase gemeenschap

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

V.l.n.r. voorzitter Rajiv Mehra, de Indiase diplomaat Gince Mattan; VS-ambassadeur Shefali Razdan Duggal, burgemeeser Tjapko Poppens, Jyoytsna Mehra, echtgenote van Rahjiv die actief is in de Indiase gemeenschap.

Lampjes, kleurige kleding en veel zoetigheden. Het Amstelveense Stadsplein was voor de 14e keer het toneel van het Diwali Festival, het hindoeïstisch lichtfeest dat zijn oorsprong vindt in India. Vandaar dat de kersverse Amerikaanse ambassadeur in ons land Shefali Razdan Duggal, die Indiase wortels heeft, aanwezig was op receptie aan de vooravond van het festijn in het Cobramuseum.