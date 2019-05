Weer miljardensteun Trump aan boeren VS

President Donald Trump Ⓒ AFP

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering trekt nog eens 16 miljard dollar uit voor steun aan de landbouwsector in de Verenigde Staten, die behoorlijk gebukt gaat onder de oplopende handelsstrijd met China. Daarmee komt het totaalbedrag aan overheidssteun aan boeren in de VS sinds het uitbreken van de handelsoorlog op 28 miljard dollar.