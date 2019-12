Top bij Expedia stapt per direct op

Er was intern strijd over de strategie van het bedrijf. De voorzitter van Expedia, Barry Diller, zal voorlopig aan het roer gaan staan bij het toezicht op de dagelijkse gang van zaken, terwijl het management zich gaat focussen op het benoemen van een nieuwe ceo. Eric Hart is aangesteld als de nieuwe financiële topman.

Het aandeel Expedia schoot rond 16.00 uur (Nederlandse tijd) in reactie op het aftreden van de top bijna 10% omhoog.