'Moederbedrijf Casino onder bescherming'

De houdstermaatschappij van Casino heet Rallye. Volgens Le Figaro duurt de beschermingsperiode minstens zes maanden en kan deze twee keer verlengd worden. Casino en Rallye gaan gebukt onder miljardenschulden en in de markt zijn geruchten dat een schuldherstructurering aanstaande is.

Op de beurs in Parijs werd donderdag de handel in het aandeel Casino stilgelegd in afwachting van nieuws rond het bedrijf.