Gaan slechte huwelijken nog even standhouden?

Stellen die willen gaan scheiden, kunnen tegengestelde belangen hebben. Nog dit jaar een scheiding aanvragen betekent dat de partneralimentatie maximaal twaalf jaar moet worden betaald. Uit elkaar gaan in 2020, als de nieuwe wetgeving er is, heeft tot gevolg dat deze betaalplicht wordt teruggebracht tot maximaal vijf jaar.

Amsterdam - Het is goed mogelijk dat slechte huwelijken nog even standhouden tot er begin volgend jaar nieuwe wetgeving rond partneralimentatie van kracht is. Dat verwacht Marjet Groenleer, die zich als mediator en advocaat voor GMW Advocaten fulltime bezighoudt met scheidingen. „Ik word al jaren gebeld door mannen die vragen wanneer de alimentatieplicht nou korter wordt.”