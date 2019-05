Troonswisseling stuwt inflatie Japan

Tokio - De inflatie in Japen steeg afgelopen maand naar het hoogste niveau van het jaar. De prijsstijgingen werden mede veroorzaakt door het massaal boeken van vakantiereizen omdat Japan een extra lange feestdagenperiode had in de nasleep van de keizerlijke troonswisseling. Ook duurdere benzine droeg bij aan de hogere consumentenprijzen.