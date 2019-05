Franse overname voor Hunter Douglas

Stores-Discount, gevestigd in het Noord-Franse Villeneuve d’Ascq, had vorig jaar een omzet van 21 miljoen euro. Het bedrijf, met een fabriek in Polen, heeft 125 medewerkers. Stores-Discount zal zelfstandig blijven opereren onder het huidige management.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik