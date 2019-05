'ING België maakte ruim miljard over aan moeder'

Het ging daarbij om respectievelijk 546 miljoen euro in 2018 en 720 miljoen euro in 2017. In 2016, het jaar waarin een omvangrijke herstructurering werd aangekondigd bij de bank, besliste het Belgische filiaal om geen "dividend" te schenken aan de moedermaatschappij. Maar die pauze was van korte duur, want de jaren nadien hervatte de praktijk, zo constateert de krant.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik