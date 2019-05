'Op termijn dividendverhoging bij Shell'

De strategie-update van Shell begin juni zal als een katalysator werken op de aandelenkoers van het concern. Maar de vraag is of dit positief of negatief zal uitpakken voor dividendplannen, aldus Jefferies. De kenners benadrukken dat het te vroeg is om een stijging van het dividend te verwachten, al heeft de markt deze al wel ingeprijsd. Een dividendverhoging mag volgens Jefferies ook geen topprioriteit zijn gelet op het huidige dividendrendement van 6 procent.

Analisten van Morgan Stanley verhoogden onlangs hun advies op Shell, juist omdat zij de kans op een hoger dividend reëel achten. Jefferies hanteert een koopadvies op Shell. Het aandeel sloot donderdag op 28,06 euro.