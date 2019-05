Moederbedrijven Casino krijgen bescherming

De belangrijkste houdstermaatschappij van Casino heet Rallye. Zakenman Charles Naouri gebruikt daarnaast ook nog enkele andere houdstermaatschappijen om controle uit te oefenen over Casino. De bedrijven staan onder druk van zogeheten shortsellers die zeggen dat deze eigendomsstructuur met meerdere eigenaren de echte financiële toestand van de groep verbergt.

Casino is de laatste jaren een grote speler geworden in Zuid-Amerika, maar dat heeft veel geld gekost. Er is sprake van miljarden aan schulden. De typisch Franse hypermarché heeft het verder al een tijdje moeilijk. Consumenten kiezen minder vaak voor de enorme supermarkten buiten stad.

Op de beurs in Parijs werd de handel donderdag tijdelijk stilgelegd in de aandelen van Casino en die van houdstermaatschappijen Rallye, Finatis en Foncière Euris.