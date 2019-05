AEX klimt aan hand Aegon verder uit het dal

De AEX-index noteerde even na tien uur 0,8% hoger op 547,81 punten. De Midkap-index ging 1,3% vooruit naar 749,99 punten.

Elders in Europa lieten de beurzen ook een voorzichtige herstelbeweging zien. Frankfurt en Parijs wonnen beide 0,5%.

Wall Street wist gisteravond aan het einde van de handelsdag de zorgen over de handelsspanningen tussen Amerika en China enigszins van zich af te schudden. De Amerikaanse aandelenmarkten moesten uiteindelijk 1,1% tot 1,6% prijsgeven na grotere verliezen eerder op de dag. De Amerikaanse president Trump haalde enigszins de druk van de ketel met de mededeling om het Chinese telecomconcern Huawei te willen betrekken in een mogelijke handelsdeal met China. De futures in de VS wezen voor vanmiddag op een hogere opening.

In Azië hield de Nikkei-index in Japan de schade beperkt tot een verlies van 0,2%. Vooral oliebedrijven stonden onder druk.

De prijs van ruwe olie (Brent) veerde vrijdag iets op tot net boven de $68 na de scherpe koersval van de voorgaande dag in reactie op een onverwachtse sterke stijging van de Amerikaanse olievoorraden

In de vrijwel geheel groengekleurde AEX was de aandacht gericht op de verzekeraars die alle drie interesse hebben om branchegenoot Vivat over te nemen. Aegon ging 1,4% vooruit. NN Group won 0,5%. ASR werd gecorrigeerd voor de ex-dividendnotering 0,3% meer waard.

Arcelor Mittal boekte een winst van 1,9% waarmee de forse averij van een dag eerder deels werd gedempt. Ook Randstad veerde op en kreeg er 1,7%. ASML voegde 1% toe aan het vorige slot.

Betaalbedrijf Adyen steeg 1,7% na fusiespeculatie in de sector. De Amerikaanse betalingsdienstverleners Global Payments en Total System Services hebben volgens persbureau Bloomberg gesproken over een mogelijk samengaan.

RD Shell noteerde 0,4% hoger. Beurshuis Jefferies voorziet dat het olie- en gasconcern op termijn het dividend zal gaan verhogen.

